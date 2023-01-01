Человек дождя (фильм, 1988) смотреть онлайн
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Сюжет
Культовое кино о человеческих взаимоотношениях. Изумительная игра Дастина Хоффмана в драме Барри Левинсона, получившей четыре премии «Оскар».
Молодой и циничный автомобильный дилер Чарли Бэббит оказывается в тяжелой финансовой ситуации. Его долги растут, а возможностей для их погашения нет. Когда мужчина узнает о смерти отца, то надеется, что сможет решить проблемы благодаря наследству. Однако настроение Чарли резко меняется, когда выясняется, что отец оставил ему только старинный автомобиль и кусты роз возле дома. Огромное состояние, которое оценивается в несколько миллионов долларов, достается его новообретенному брату Рэймонду. Решив провести собственное расследование, Чарли обнаруживает, что новый родственник страдает расстройством аутистического спектра и проживает в специализированной медицинской клинике. Тогда Чарли принимает решение похитить Рэймонда и использовать его способности и деньги в собственных корыстных целях.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Барри
Левинсон
- Актёр
Дастин
Хоффман
- Актёр
Том
Круз
- Актриса
Валерия
Голино
- ДРАктёр
Джералд
Р. Молен
- ДМАктёр
Джек
Мёрдок
- МДАктёр
Майкл
Д. Робертс
- РСАктёр
Ральф
Сеймур
- ЛДАктриса
Люсинда
Дженни
- Актриса
Бонни
Хант
- КРАктёр
Ким
Робиллард
- РБСценарист
Рональд
Бэсс
- БМСценарист
Бэрри
Морроу
- Продюсер
Питер
Губер
- Продюсер
Марк
Джонсон
- ДМПродюсер
Дэвид
МакГифферт
- ДРПродюсер
Джералд
Р. Молен
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- ВААктёр дубляжа
Всеволод
Абдулов
- УАХудожник
Уильям
А. Эллиотт
- БПХудожник
Берни
Поллак
- ЛДХудожница
Линда
ДеСенна
- СЛМонтажёр
Стью
Линдер
- ДСОператор
Джон
Сил
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер