Человек дождя (фильм, 1988) смотреть онлайн

Сюжет

Культовое кино о человеческих взаимоотношениях. Изумительная игра Дастина Хоффмана в драме Барри Левинсона, получившей четыре премии «Оскар».



Молодой и циничный автомобильный дилер Чарли Бэббит оказывается в тяжелой финансовой ситуации. Его долги растут, а возможностей для их погашения нет. Когда мужчина узнает о смерти отца, то надеется, что сможет решить проблемы благодаря наследству. Однако настроение Чарли резко меняется, когда выясняется, что отец оставил ему только старинный автомобиль и кусты роз возле дома. Огромное состояние, которое оценивается в несколько миллионов долларов, достается его новообретенному брату Рэймонду. Решив провести собственное расследование, Чарли обнаруживает, что новый родственник страдает расстройством аутистического спектра и проживает в специализированной медицинской клинике. Тогда Чарли принимает решение похитить Рэймонда и использовать его способности и деньги в собственных корыстных целях.



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