Чего ждать, когда ждешь ребенка (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм расскажет историю пяти пар, которым предстоят все радости процесса ожидания и рождения ребенка. Главная героиня 42-летняя Джиллиан Майклз, которая ведет собственное шоу по сбросу веса и фитнесу. По сюжету героиня выясняет, что, несмотря на возраст, она ждет ребенка.



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