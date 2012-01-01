Чего ждать, когда ждешь ребенка (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.92012, What to Expect When You're Expecting
Драмы, Мелодрамы105 мин18+
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Сюжет
Фильм расскажет историю пяти пар, которым предстоят все радости процесса ожидания и рождения ребенка. Главная героиня 42-летняя Джиллиан Майклз, которая ведет собственное шоу по сбросу веса и фитнесу. По сюжету героиня выясняет, что, несмотря на возраст, она ждет ребенка.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Кирк
Джонс
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ЧКАктёр
Чейс
Кроуфорд
- Актриса
Бруклин
Декер
- Актриса
Анна
Кендрик
- ММАктёр
Мэттью
Моррисон
- Актёр
Деннис
Куэйд
- Актёр
Бен
Фэлкоун
- РСАктёр
Родриго
Санторо
- ХХСценарист
Хезер
Хэч
- ХМСценарист
Хайди
Мёркофф
- Продюсер
Майк
Медавой
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- КПХудожница
Карен
Патч
- МБМонтажёр
Майкл
Беренбаум
- ХГОператор
Хавьер
Гробет
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо