Чего ждать, когда ждешь ребенка
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Чего ждать, когда ждешь ребенка

Чего ждать, когда ждешь ребенка (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.92012, What to Expect When You're Expecting
Драмы, Мелодрамы105 мин18+

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Сюжет

Фильм расскажет историю пяти пар, которым предстоят все радости процесса ожидания и рождения ребенка. Главная героиня 42-летняя Джиллиан Майклз, которая ведет собственное шоу по сбросу веса и фитнесу. По сюжету героиня выясняет, что, несмотря на возраст, она ждет ребенка.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чего ждать, когда ждешь ребенка»

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