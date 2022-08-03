Ник Маршал — плейбой из Чикаго, которой находится на пике карьеры в одном из ведущих рекламных агентств и вот-вот должен получить дальнейшее продвижение по службе. Однако глава агентства посчитал, что женщина лучше понимает рынок женских товаров и отдает будущую должность Ника очаровательной Дарси Макгуайр. Во время домашней проработки первого задания новой начальницы с Ником происходит несчастный случай, после которого он открывает в себе уникальный дар: он может читать женские мысли...

