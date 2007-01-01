Час пик 3
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Час пик 3

Час пик 3 (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.62007, Rush Hour 3
Боевики, Комедии87 мин18+

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Сюжет

Лос-анджелесского полицейского Джеймса Картера, допустившего грубую ошибку при аресте подозреваемого, переводят на гораздо менее престижную должность в дорожной полиции. Тем временем гонконгский полицейский инспектор Ли получает спецзадание: он должен охранять китайского посла Хана, который направляется в Лос-Анджелес, чтобы произнести там речь на саммите Всемирного уголовного суда...

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Час пик 3»

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