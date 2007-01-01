Час пик 3 (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.62007, Rush Hour 3
Боевики, Комедии87 мин18+
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Сюжет
Лос-анджелесского полицейского Джеймса Картера, допустившего грубую ошибку при аресте подозреваемого, переводят на гораздо менее престижную должность в дорожной полиции. Тем временем гонконгский полицейский инспектор Ли получает спецзадание: он должен охранять китайского посла Хана, который направляется в Лос-Анджелес, чтобы произнести там речь на саммите Всемирного уголовного суда...
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Бретт
Рэтнер
- КТАктёр
Крис
Такер
- Актёр
Джеки
Чан
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- Актёр
Хироюки
Санада
- Актёр
Иван
Атталь
- ЮКАктриса
Юки
Кудо
- НЛАктриса
Ноэми
Ленуар
- ЧЦАктриса
Чжан
Цзинчу
- Актёр
Ма
Ци
- ДААктриса
Дэна
Айви
- ДНСценарист
Джефф
Натансон
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- ЭЗПродюсер
Эндрю
З. Дэвис
- ДШПродюсер
Джей
Штерн
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ГПХудожник
Грег
Папалиа
- БХХудожница
Бетси
Хайман
- КДХу�дожница
Кейт
Дж. Салливан
- Монтажёр
Марк
Хелфрич
- ДЦМонтажёр
Дон
Циммерман
- ДМОператор
Джеймс
М. Муро
- ЛШКомпозитор
Лало
Шифрин