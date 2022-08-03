Чак и Ларри: Пожарная свадьба (фильм, 2007) смотреть онлайн

Два холостых пожарных вляпываются в историю, решая изобразить из себя гомосексуальную пару, чтобы получить социальные льготы, предназначенные для семейных. Но «заговор» попадает на первые страницы газет. Чак и Ларри должны теперь пробираться через каскад нелепых и смешных ситуаций.



