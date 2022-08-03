Чак и Ларри: Пожарная свадьба (фильм, 2007) смотреть онлайн
9.22007, I Now Pronounce You Chuck & Larry
Мелодрама, Комедия110 мин18+
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О фильме
Два холостых пожарных вляпываются в историю, решая изобразить из себя гомосексуальную пару, чтобы получить социальные льготы, предназначенные для семейных. Но «заговор» попадает на первые страницы газет. Чак и Ларри должны теперь пробираться через каскад нелепых и смешных ситуаций.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Деннис
Дуган
- Актёр
Адам
Сэндлер
- КДАктёр
Кевин
Джеймс
- Актриса
Джессика
Бил
- Актёр
Дэн
Эйкройд
- Актёр
Винг
Реймз
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актёр
Ник
Свардсон
- НТАктёр
Николас
Туртурро
- РЧАктёр
Ричард
Чемберлен
- МПАктриса
Мэри
Пэт Глисон
- БФСценарист
Бэрри
Фэнаро
- АПСценарист
Александр
Пэйн
- ДТСценарист
Джим
Тейлор
- ЛГСценарист
Лью
Галло
- ББПродюсер
Бэрри
Бернарди
- МБПродюсер
Майкл
Бостик
- Продюсер
Аллен
Коверт
- ЛГПродюсер
Лью
Галло
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ААХудожник
Алан
Ау
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- ГФХудожник
Гари
Феттис
- ДГМонтажёр
Джефф
Гурсон
- ДСОператор
Дин
Семлер
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс