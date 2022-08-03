Чак и Ларри: Пожарная свадьба
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Чак и Ларри: Пожарная свадьба

Чак и Ларри: Пожарная свадьба (фильм, 2007) смотреть онлайн

9.22007, I Now Pronounce You Chuck & Larry
Мелодрама, Комедия110 мин18+

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О фильме

Два холостых пожарных вляпываются в историю, решая изобразить из себя гомосексуальную пару, чтобы получить социальные льготы, предназначенные для семейных. Но «заговор» попадает на первые страницы газет. Чак и Ларри должны теперь пробираться через каскад нелепых и смешных ситуаций.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чак и Ларри: Пожарная свадьба»