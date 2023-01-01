Биография

Мэри Патрик Глисон – американская актриса, сценарист. Родилась в Лейке Сити 23 февраля 1950 г. Ушла из жизни 2 июня 2020 г. Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон прославилась своими ролями в популярных сериалах, а также сценариями к ним же. К примеру, в мыльной опере «Путеводный свет», выходившей на телеэкраны на протяжении более 50 лет, она исполнила роль Джейн Хоган, а также написала сценарий для некоторых серий. Сниматься в кино она мечтала с детства, а участвовать в театральных постановках начала еще в школе. В 1986 г. получила премию «Эмми» за выдающиеся сценарии к дневным телесериалам. Первой ролью Мэри Пэт Глисон стала та самая «Джейн Хоган», а за ней последовали настоятельница в сериале «Главная больница» (1963-2004 гг.), библиотекарь в детективной серии «Она написала убийство» (1984-1996 гг.), миссис Томпсон в «Квантовом скачке» (1989-1993 гг.). Самые известные фильмы Мэри Пэт Глисон: сказка «Защищая твою жизнь» (1991 г.) Альберта Брукса, триллер «Основной инстинкт» (1992 г.) с Майклом Дугласом в главной роли, популярные телесериалы «Лоис и Кларк: новые приключения Супермена» (1993-1997 гг.) и «Друзья» (1994-2004 гг.), получивший «Золотой Глобус» в 2003 г.