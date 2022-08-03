Быстрее, чем кролики
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Быстрее, чем кролики

Быстрее, чем кролики (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.52013, Быстрее, чем кролики
Комедия95 мин18+

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О фильме

После вечеринки Лeша и Слава просыпаются в доме со множеством коридоров, но без окон и дверей, и пытаются понять, как они там оказались. Позже герои находят в лабиринте еще нескольких заплутавших и начинают вести с ними философские беседы о смерти, ведь что еще делать в подобной ситуации.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Быстрее, чем кролики»