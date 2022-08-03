После вечеринки Лeша и Слава просыпаются в доме со множеством коридоров, но без окон и дверей, и пытаются понять, как они там оказались. Позже герои находят в лабиринте еще нескольких заплутавших и начинают вести с ними философские беседы о смерти, ведь что еще делать в подобной ситуации.

