Быстрее, чем кролики (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.52013, Быстрее, чем кролики
Комедия95 мин18+
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О фильме
После вечеринки Лeша и Слава просыпаются в доме со множеством коридоров, но без окон и дверей, и пытаются понять, как они там оказались. Позже герои находят в лабиринте еще нескольких заплутавших и начинают вести с ними философские беседы о смерти, ведь что еще делать в подобной ситуации.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Дьяченко
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Александр
Демидов
- Актёр
Ростислав
Хаит
- Актёр
Камиль
Ларин
- Актёр
Леонид
Барац
- АСАктёр
Артем
Смола
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- ГДАктёр
Григорий
Данцигер
- Актёр
Дмитрий
Дибров
- ВПАктёр
Валдис
Пельш
- СПСценарист
Сергей
Петрейков
- Сценарист
Леонид
Барац
- Сценарист
Ростислав
Хаит
- Продюсер
Леонид
Барац
- Продюсер
Ростислав
Хаит
- СППродюсер
Сергей
Петрейков
- Продюсер
Дмитрий
Дьяченко
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- АШХудожник
Алексей
Шпекторов
- МСМонтажёр
Максим
Солиенко
- СВМонтажёр
Сергей
Васильев
- Оператор
Сергей
Дышук
- ВСКомпозитор
Вадим
Самойлов
- ГСКомпозитор
Глеб
Самойлов