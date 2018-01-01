Биография

Валдис Пельш — телеведущий, актер, сценарист. Родился в Риге 5 июня 1967 года. Окончил школу с углубленным изучением французского, высшее образование получил в Московском госуниверситете, где учился на философском факультете. Участвовал в постановках университетского театра, который в то же время посещал начинающий музыкант Алексей Кортнев. Вместе друзья создали сначала дуэт, впоследствии ставший квартетом «Несчастный случай», который быстро завоевал успех публики. Параллельно Валдис придумывал номера для студенческой команды КВН, в составе которой дебютировал на телеэкранах. Прежде чем стать шоуменом, успел поработать младшим сотрудником в одном из московских институтов. Карьеру на телевидении начал как режиссер и автор передач, впоследствии работал продюсером, был героем различных шоу. Валдис Пельш регулярно участвует в кинопроектах. В роли самого себя он появился в эпизоде драмы «Брат-2», также снимался в лентах «Любовь-морковь», «Снежный человек», «Аптека счастья», «О чем еще говорят мужчины», «Турецкий гамбит» — всего в его актерской биографии больше десятка работ. Увлекается жанром документалистики: придумывает идеи, пишет сценарии и продюсирует ленты о выдающихся людях, уникальных местах планеты, исторических моментах. Принял участие в создании фильмов «Люди, сделавшие Землю круглой», «Самый умный в мире небоскреб», «Антарктида. Хождение за три полюса», «Ген высоты 2. Гора всех гор», «Татарстан. Дорогами открытий».