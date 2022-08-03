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Бурлеск (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.02010, Burlesque
Мюзикл, Музыка114 мин18+

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О фильме

Али — молодая амбициозная девушка из маленького городка с чудесным голосом, совсем недавно потеряла своих родителей. Теперь она отправляется в большой город Лос-Анджелес, где устраивается на работу у Тесс, хозяйки ночного клуба «Бурлеск». За короткое время она находит друзей, поклонников и любовь всей своей жизни. Но может ли сказка длиться вечно? Ведь немало людей завидует этой прекрасной танцовщице…

Страна
США
Жанр
Мюзикл, Драма, Мелодрама, Музыка
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бурлеск»