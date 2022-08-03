Бурлеск (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.02010, Burlesque
Мюзикл, Музыка114 мин18+
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О фильме
Али — молодая амбициозная девушка из маленького городка с чудесным голосом, совсем недавно потеряла своих родителей. Теперь она отправляется в большой город Лос-Анджелес, где устраивается на работу у Тесс, хозяйки ночного клуба «Бурлеск». За короткое время она находит друзей, поклонников и любовь всей своей жизни. Но может ли сказка длиться вечно? Ведь немало людей завидует этой прекрасной танцовщице…
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СЭРежиссёр
Стив
Энтин
- КААктриса
Кристина
Агилера
- Актриса
Шер
- Актёр
Кэм
Жиганде
- Актриса
Кристен
Белл
- ЭДАктёр
Эрик
Дэйн
- Актёр
Алан
Камминг
- ДХАктриса
Джулианна
Хаф
- ПГАктёр
Питер
Галлахер
- Актёр
Стэнли
Туччи
- ДААктриса
Дианна
Агрон
- СЭСценарист
Стив
Энтин
- Продюсер
Дональд
Де Лайн
- ББПродюсер
Боян
Бацелли
- СКПродюсер
Стэйси
Крамер
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- ВКМонтажёр
Вирджиния
Кац
- ББОператор
Боян
Бацелли
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек