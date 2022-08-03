Будь круче
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Будь круче

Будь круче (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Be Cool
Комедия, Музыка114 мин18+

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О фильме

Чили Палмер- гангстер, решивший стать музыкальным продюсером. Он берет под свое крыло талантливую, но вздорную молодую певицу Линду Мун. Создадут ли Чили и Линда новый хит?

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Музыка
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Будь круче»