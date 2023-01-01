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Бриллиантовый полицейский
Актёры и съёмочная группа фильма «Бриллиантовый полицейский»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бриллиантовый полицейский»

Режиссёры

Лес Мэйфилд

Лес Мэйфилд

Les Mayfield
Режиссёр

Актёры

Мартин Лоуренс

Мартин Лоуренс

Martin Lawrence
АктёрMiles Logan
Люк Уилсон

Люк Уилсон

Luke Wilson
АктёрCarlson
Питер Грин

Питер Грин

Peter Greene
АктёрDeacon
Дэйв Шаппелл

Дэйв Шаппелл

Dave Chappelle
АктёрTulley
Николь Ари Паркер

Николь Ари Паркер

Nicole Ari Parker
АктрисаMelissa Green
Грэм Беккел

Грэм Беккел

Graham Beckel
АктёрRizzo
Роберт Миранда

Роберт Миранда

Robert Miranda
АктёрGlenfiddish
Олек Крупа

Олек Крупа

Olek Krupa
АктёрJean LaFleur
Саверио Гуэрра

Саверио Гуэрра

Saverio Guerra
АктёрBenny
Ричард С. Сарафьян

Ричард С. Сарафьян

Richard C. Sarafian
АктёрUncle Lou

Сценаристы

Стивен Карпентер

Стивен Карпентер

Stephen Carpenter
Сценарист

Продюсеры

Пичес Дэвис

Пичес Дэвис

Peaches Davis
Продюсер
Майкл Фоттрел

Майкл Фоттрел

Michael Fottrell
Продюсер
Тоби Джаффе

Тоби Джаффе

Toby Jaffe
Продюсер
Дэниэл Мельник

Дэниэл Мельник

Daniel Melnick
Продюсер

Актёры дубляжа

Вадим Гущин

Вадим Гущин

Актёр дубляжа
Евгений Иванов

Евгений Иванов

Актёр дубляжа
Станисла�в Концевич

Станислав Концевич

Актёр дубляжа
Валерий Захарьев

Валерий Захарьев

Актёр дубляжа
Андрей Толубеев

Андрей Толубеев

Актёр дубляжа

Художники

Дениз Уингейт

Дениз Уингейт

Denise Wingate
Художница

Монтажёры

Майкл Троник

Майкл Троник

Michael Tronick
Монтажёр

Операторы

Дэвид Эггби

Дэвид Эггби

David Eggby
Оператор

Композиторы

Эд Ширмёр

Эд Ширмёр

Edward Shearmur
Композитор