Биография

Николь Ари Паркер — американская актриса, продюсер и модель. Имеет номинации на премии Outer Critics Award и Гильдии актеров. Родилась в Балтиморе 7 октября 1970 года. Николь получила образование в Школе искусств при Нью-Йоркском университете, а до этого выиграла стипендию на учебу в Вашингтоне. Ее модельная карьера началась в 1990-е, в актерской профессии она успешно дебютировала в постановке на Бродвее. Ари Паркер вскоре появилась и на большом экране. Она начала с игры в независимом кино, а затем получила роли в крупных кинопроектах. Благополучной была ее карьера и на телевидении. Николь снималась в рейтинговых сериалах, которые были отмечены критиками. Актриса занимается благотворительными проектами в сфере здравоохранения и активно поддерживает Демократическую партию США. Фильмография Николь Ари Паркер включает фильмы «Ночь в стиле буги», «Бриллиантовый полицейский», «Вспоминая титанов» и сериалы «C.S.I. Место преступления», «Юная», «Империя», «Полиция Чикаго», «И просто так».