Бриллиантовый полицейский (фильм, 1999) смотреть онлайн
9.51999, Blue Streak
Боевики, Комедии90 мин12+
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Сюжет
Вор должен сидеть в тюрьме, а не работать в полиции. Создатели этого комедийного боевика с этим не согласны. Непревзойденный эксперт по сейфам и хранящимся в них драгоценностям Майлс Логан выходит из тюрьмы и сразу направляется … в полицию. Незадолго перед арестом он спрятал бесценный бриллиант в строящемся здании, которое вскоре превратилось в полицейский участок.
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЛМРежиссёр
Лес
Мэйфилд
- Актёр
Мартин
Лоуренс
- Актёр
Люк
Уилсон
- ПГАктёр
Питер
Грин
- ДШАктёр
Дэйв
Шаппелл
- НААктриса
Николь
Ари Паркер
- ГБАктёр
Грэм
Беккел
- РМАктёр
Роберт
Миранда
- ОКАктёр
Олек
Крупа
- СГАктёр
Саверио
Гуэрра
- РСАктёр
Ричард
С. Сарафьян
- СКСценарист
Стивен
Карпентер
- ПДПродюсер
Пичес
Дэвис
- МФПродюсер
Майкл
Фоттрел
- ТДПродюсер
Тоби
Джаффе
- ДМПродюсер
Дэниэл
Мельник
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ВЗАктёр дубляжа
Валерий
Захарьев
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Толубеев
- ДУХудожница
Дениз
Уингейт
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- ДЭОператор
Дэвид
Эггби
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр