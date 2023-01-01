Бриллиантовый полицейский
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Бриллиантовый полицейский

Бриллиантовый полицейский (фильм, 1999) смотреть онлайн

9.51999, Blue Streak
Боевики, Комедии90 мин12+

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Сюжет

Вор должен сидеть в тюрьме, а не работать в полиции. Создатели этого комедийного боевика с этим не согласны. Непревзойденный эксперт по сейфам и хранящимся в них драгоценностям Майлс Логан выходит из тюрьмы и сразу направляется … в полицию. Незадолго перед арестом он спрятал бесценный бриллиант в строящемся здании, которое вскоре превратилось в полицейский участок.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бриллиантовый полицейский»

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