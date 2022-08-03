Борьба с моей семьей (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Fighting with My Family
Комедия, Спортивный103 мин18+
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О фильме
Отец и мать являются не совсем законопослушными жителями своей страны. Старший сын угодил в тюрьму. Брат и сестра с детства обожают реслинг. Семья устраивает публичные выступления, тем самым обеспечивая свое существование.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Спортивный, Драма, Биография
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Мерчант
- Актриса
Флоренс
Пью
- ДЛАктёр
Джек
Лауден
- Актёр
Ник
Фрост
- Актриса
Лина
Хиди
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Стивен
Мерчант
- Актриса
Джулия
Дэвис
- ДБАктёр
Джеймс
Берроуз
- Актриса
Тиа
Тринидад
- Сценарист
Стивен
Мерчант
- Продюсер
Дэниэл
Баттсек
- Продюсер
Энди
Берман
- Продюсер
Дэни
Гарсиа
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- ДХудожник
Джеймс
Данн
- НРМонтажёр
Нэнси
Ричардсон
- РАОператор
Реми
Адефаразин