Борьба с моей семьей
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Борьба с моей семьей

Борьба с моей семьей (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Fighting with My Family
Комедия, Спортивный103 мин18+

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О фильме

Отец и мать являются не совсем законопослушными жителями своей страны. Старший сын угодил в тюрьму. Брат и сестра с детства обожают реслинг. Семья устраивает публичные выступления, тем самым обеспечивая свое существование.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма, Биография
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Борьба с моей семьей»