Большой куш (фильм, 2000) смотреть онлайн
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Сюжет
Фрагмент из жизни британской мафии от мастера криминальных боевиков Гая Ричи. В главных ролях — Джейсон Стэйтем, Стивен Грэм и Брэд Питт. Местный бандит Фрэнки Четыре Пальца должен переправить очень дорогой и крупный алмаз из Англии в Америку своему боссу Эви. Сделав неудачную ставку на подпольном боксерском поединке, бедный Фрэнки попадает в большие неприятности. Вместо пункта назначения огромный алмаз отправляется в большое путешествие по всему городу. Самые отъявленные гангстеры и верзилы мафиозного мира вступают в опасную гонку с перестрелками и погоней за драгоценным камнем. Каждый хочет сорвать куш и перехитрить своих оппонентов. Кто же из бандитов станет счастливым обладателем дорогой вещицы, узнаете в криминальной драме на Wink. Фильм «Большой куш» смотреть онлайн бесплатно можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики, Криминал
Рейтинг
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Стивен
Грэм
- Актёр
Брэд
Питт
- АФАктёр
Алан
Форд
- РГАктёр
Робби
Ги
- ЛДАктёр
Ленни
Джеймс
- ЭАктёр
Эд
- ДФАктёр
Деннис
Фарина
- Актёр
Раде
Шербеджия
- Актёр
Винни
Джонс
- Сценарист
Гай
Ричи
- МВПродюсер
Мэттью
Вон
- ПМПродюсер
Питер
Мортон
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АФАктёр дубляжа
Алексей
Филимончев
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Кшиштовский
- ЛУХудожница
Линда
Уилсон
- ДХМонтажёр
Джон
Харрис
- ТМОператор
Тим
Морис-Джонс
- ДМКомпозитор
Джон
Мерфи