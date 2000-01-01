Большой куш
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Большой куш

Большой куш (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.22000, Snatch.
Криминал, Боевики98 мин18+

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Сюжет

Фрагмент из жизни британской мафии от мастера криминальных боевиков Гая Ричи. В главных ролях — Джейсон Стэйтем, Стивен Грэм и Брэд Питт. Местный бандит Фрэнки Четыре Пальца должен переправить очень дорогой и крупный алмаз из Англии в Америку своему боссу Эви. Сделав неудачную ставку на подпольном боксерском поединке, бедный Фрэнки попадает в большие неприятности. Вместо пункта назначения огромный алмаз отправляется в большое путешествие по всему городу. Самые отъявленные гангстеры и верзилы мафиозного мира вступают в опасную гонку с перестрелками и погоней за драгоценным камнем. Каждый хочет сорвать куш и перехитрить своих оппонентов. Кто же из бандитов станет счастливым обладателем дорогой вещицы, узнаете в криминальной драме на Wink. Фильм «Большой куш» смотреть онлайн бесплатно можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!

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Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой куш»

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