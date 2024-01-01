Большое путешествие. Вокруг света
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Большое путешествие. Вокруг света

Фильм Большое путешествие. Вокруг света

2024, Большое путешествие. Вокруг света
Мультфильм, Семейный6+
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О фильме

После целых двух больших приключений медведь Мик-Мик мечтает о спокойствии и тихой размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но его мечтам не суждено сбыться. Долгожданное пополнение вновь подкидывает ему проблем — непутевый аист приносит не того ребенка… снова. Чтобы исправить ситуацию, Мик-Мику предстоит отправиться в новое путешествие. Правда, на этот раз все будет не так уж просто.

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Страна
Россия
Жанр
Семейный, Мультфильм
Качество
Full HD

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Актёры и съёмочная группа фильма «Большое путешествие. Вокруг света»