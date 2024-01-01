Фильм Большое путешествие. Вокруг света
2024, Большое путешествие. Вокруг света
Мультфильм, Семейный6+
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О фильме
После целых двух больших приключений медведь Мик-Мик мечтает о спокойствии и тихой размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но его мечтам не суждено сбыться. Долгожданное пополнение вновь подкидывает ему проблем — непутевый аист приносит не того ребенка… снова. Чтобы исправить ситуацию, �Мик-Мику предстоит отправиться в новое путешествие. Правда, на этот раз все будет не так уж просто.
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СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Мультфильм
КачествоFull HD
Рейтинг
- ВРРежиссёр
Василий
Ровенский
- Актриса
Ирина
Киреева
- Актёр
Александр
Гаврилин
- АСАктёр
Антон
Савенков
- Актриса
Лина
Иванова
- ФЛАктёр
Филипп
Лебедев
- АЛАктриса
Анастасия
Лапина
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ССАктёр
Станислав
Стрелков
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- Актёр
Антон
Эльдаров
- НДСценарист
Наталья
Добровольская
- ВРСценарист
Василий
Ровенский
- НСПродюсер
Надежда
Стегнеева
- ВРПродюсер
Василий
Ровенский
- Продюсер
Максим
Рогальский
- СТХудожница
Светлана
Толстошеина
- ВРМонтажёр
Василий
Ровенский
- ЭНМонтажёр
Эдуард
Нуритдинов
- АГКомпозитор
Антон
Грызлов