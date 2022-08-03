Богатырша (фильм, 2015) смотреть онлайн

…И было предсказание славному витязю Бориполку, что у него родится сын, который станет великим воином и спасет Русь от великой напасти. Но, как всегда, все вышло наоборот: у героя родилась… дочка. А спасения Руси никто не отменял. И как сражаться с врагом, когда у него три головы, и каждая со своими выкрутасами?

