Богатырша (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Богатырша
Мультфильм75 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
…И было предсказание славному витязю Бориполку, что у него родится сын, который станет великим воином и спасет Русь от великой напасти. Но, как всегда, все вышло наоборот: у героя родилась… дочка. А спасения Руси никто не отменял. И как сражаться с врагом, когда у него три головы, и каждая со своими выкрутасами?
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
2.8 КиноПоиск
2.9 IMDb
- ОЛРежиссёр
Ольга
Лопато
- Актриса
Анна
Хилькевич
- Актёр
Алексей
Чумаков
- Актёр
Гарик
Харламов
- Актёр
Тимур
Батрутдинов
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актёр
Армен
Джигарханян
- ВЭАктриса
Василиса
Эльдарова
- ДССценарист
Дмитрий
Соболев
- ГНПродюсер
Геворг
Нерсисян
- АМПродюсер
Армен
Манасарян
- ВСПродюсер
Ваге
Саргсян
- АГПродюсер
Артур
Гюлумян
- ГМОператор
Габриэль
Миракян
- ИЗКомпозитор
Илья
Зудин