Блондинка в законе
Актёры и съёмочная группа фильма «Блондинка в законе»

Режиссёры

Роберт Лукетич

Robert Luketic
Режиссёр

Актёры

Риз Уизерспун

Reese Witherspoon
АктрисаElle Woods
Люк Уилсон

Luke Wilson
АктёрEmmett
Сэльма Блэр

Selma Blair
АктрисаVivian
Мэттью Дэвис

Matthew Davis
АктёрWarner
Виктор Гарбер

Victor Garber
АктёрProfessor Callahan
Дженнифер Кулидж

Jennifer Coolidge
АктрисаPaulette
Холланд Тейлор

Holland Taylor
АктрисаProfessor Stromwell
Эли Лартер

Ali Larter
АктрисаBrooke Taylor Windham
Джессика Коффил

Jessica Cauffiel
Актриса
Аланна Юбак

Alanna Ubach
АктрисаSerena

Сценаристы

Карен МакКулла

Karen McCullah
Сценарист
Кирстен Смит

Kirsten Smith
Сценарист
Аманда Браун

Amanda Brown
Сценарист

Продюсеры

Рик Кидни

Ric Kidney
Продюсер
Марк Э. Платт

Marc E. Platt
Продюсер
Дэвид Никсей

David Nicksay
Продюсер

Актёры дубляжа

Светлана Репетина

Актриса дубляжа
Станислав Концевич

Актёр дубляжа
Вадим Гущин

Актёр дубляжа
Галина Чигинская

Актриса дубляжа
Валерий Кухарешин

Актёр дубляжа

Художники

Дэниэл Брэдфорд

Daniel Bradford
Художник
Софи Де Ракофф

Sophie De Rakoff
Художница

Монтажёры

Гарт Крэвен

Garth Craven
Монтажёр

Операторы

Энтони Б. Ричмонд

Anthony B. Richmond
Оператор

Композиторы

Рольф Кент

Rolfe Kent
Композитор