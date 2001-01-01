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Блондинка в законе

Блондинка в законе (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Legally Blonde
Мелодрамы, Комедии92 мин12+

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Сюжет

Своей любовью к эпатажу и розовому белью, она взбудоражила все почтенное население Гарварда, покачнув самые основы древнего университета. То как она это делает и чем это закончится, нужно видеть.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Блондинка в законе»

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