Блондинка в законе (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Legally Blonde
Мелодрамы, Комедии92 мин12+
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Сюжет
Своей любовью к эпатажу и розовому белью, она взбудоражила все почтенное население Гарварда, покачнув самые основы древнего университета. То как она это делает и чем это закончится, нужно видеть.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Лукетич
- Актриса
Риз
Уизерспун
- Актёр
Люк
Уилсон
- СБАктриса
Сэльма
Блэр
- МДАктёр
Мэттью
Дэвис
- Актёр
Виктор
Гарбер
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Холланд
Тейлор
- Актриса
Эли
Лартер
- ДКАктриса
Джессика
Коффил
- АЮАктриса
Аланна
Юбак
- КМСценарист
Карен
МакКулла
- КССценарист
Кирстен
Смит
- АБСценарист
Аманда
Браун
- РКПродюсер
Рик
Кидни
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- Продюсер
Дэвид
Никсей
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- СКАктёр д�убляжа
Станислав
Концевич
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ДБХудожник
Дэниэл
Брэдфорд
- СДХудожница
Софи
Де Ракофф
- ГКМонтажёр
Гарт
Крэвен
- ЭБОператор
Энтони
Б. Ричмонд
- РККомпозитор
Рольф
Кент