Безумный Макс: Дорога ярости 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Mad Max: Fury Road
Боевики, Фантастика115 мин18+
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Сюжет
Преследуемый призраками прошлого, Макс присоединяется к бунтарям, бегущим через пустыню на боевой фуре. Они пытаются сбежать из Цитадели, страдающей от тирании Несмертного Джо. Разъярeнный военачальник бросает все свои силы на погоню за мятежниками, ступая на дорогу войны — дорогу ярости.
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Информация
СтранаАвстралия, США
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Джордж
Миллер
- Актёр
Том
Харди
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актёр
Николас
Холт
- ХКАктёр
Хью
Кияс-Бёрн
- Актёр
Джош
Хелман
- НДАктёр
Нэйтан
Джонс
- Актриса
Зои
Кравиц
- РХАктриса
Роузи
Хантингтон-Уайтли
- РКАктриса
Райли
Кио
- ЭЛАктриса
Эбби
Ли
- Сценарист
Джордж
Миллер
- БМСценарист
Брендан
МакКарти
- НЛСценарист
Ник
Латурис
- Продюсер
Джордж
Миллер
- ДМПродюсер
Даг
Митчелл
- Продюсер
Брюс
Берман
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- Актёр дубляжа
Александр
Тютин
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- НГХудожница
Ники
Га�рдинер
- КШХудожница
Кэти
Шэррок
- ЛТХудожница
Лиза
Томпсон
- ДВХудожница
Джина
Васкес
- КГХудожник
Колин
Гибсон
- МСМонтажёр
Маргарет
Сиксел
- ДСОператор
Джон
Сил
- JXКомпозитор
Junkie
XL