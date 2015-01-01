Безумный Макс: Дорога ярости 3D
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Безумный Макс: Дорога ярости 3D

Безумный Макс: Дорога ярости 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Mad Max: Fury Road
Боевики, Фантастика115 мин18+

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Сюжет

Преследуемый призраками прошлого, Макс присоединяется к бунтарям, бегущим через пустыню на боевой фуре. Они пытаются сбежать из Цитадели, страдающей от тирании Несмертного Джо. Разъярeнный военачальник бросает все свои силы на погоню за мятежниками, ступая на дорогу войны — дорогу ярости.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумный Макс: Дорога ярости 3D»

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