Безумный Макс: Дорога ярости 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Преследуемый призраками прошлого, Макс присоединяется к бунтарям, бегущим через пустыню на боевой фуре. Они пытаются сбежать из Цитадели, страдающей от тирании Несмертного Джо. Разъярeнный военачальник бросает все свои силы на погоню за мятежниками, ступая на дорогу войны — дорогу ярости.





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