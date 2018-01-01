Wink
Без резких движений
Актёры и съёмочная группа фильма «Без резких движений»

Режиссёры

Стивен Содерберг

Steven Soderbergh
Режиссёр

Актёры

Дон Чидл

Don Cheadle
АктёрCurt Goynes
Бенисио Дель Торо

Benicio Del Toro
АктёрRonald Russo
Дэвид Харбор

David Harbour
АктёрMatt Wertz
Джон Хэмм

Jon Hamm
АктёрJoe Finney
Эми Саймец

Amy Seimetz
АктрисаMary Wertz
Брендан Фрейзер

Brendan Fraser
АктёрDoug Jones
Киран Калкин

Kieran Culkin
АктёрCharley
Рэй Лиотта

Ray Liotta
АктёрFrank Capelli
Билл Дьюк

Bill Duke
АктёрAldrick Watkins
Мэтт Дэймон

Matt Damon
Актёр

Сценаристы

Эд Соломон

Ed Solomon
Сценарист

Продюсеры

Кэйси Сильвер

Casey Silver
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Владимир Паляница

Актёр дубляжа
Наталья Грачёва

Актриса дубляжа

Монтажёры

Стивен Содерберг

Steven Soderbergh
Монтажёр

Операторы

Стивен Содерберг

Steven Soderbergh
Оператор

Композиторы

Дэвид Холмс

David Holmes
Композитор