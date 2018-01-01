Wink
Без меня
Актёры и съёмочная группа фильма «Без меня»

Актёры и съёмочная группа фильма «Без меня»

Режиссёры

Кирилл Плетнёв

Режиссёр

Актёры

Полина Максимова

Полина Максимова

АктрисаКира
Любовь Аксёнова

Любовь Аксёнова

АктрисаКсюша
Риналь Мухаметов

Риналь Мухаметов

АктёрДима
Кирилл Плетнёв

АктёрВаня
Анна Каменкова

Анна Каменкова

Актрисамама Ксюши
Евгения Дмитриева

АктрисаРоза
Иван Титяев

Актёрмладший сын Розы
Владимир Яглыч

АктёрАнтон
Алексей Шевченков

Актёрхозяин придорожного кафе
Агриппина Стеклова

АктрисаАлёна

Сценаристы

Дарья Грацевич

Сценарист

Продюсеры

Рубен Дишдишян

Продюсер
Николай Ларионов

Продюсер
Андрей Епифанов

Продюсер
Ольга Филипук

Продюсер

Художники

Татьяна Долматовская

Художница
Дмитрий Буковский

Художник

Монтажёры

Ира Волкова

Монтажёр

Операторы

Михаил Милашин

Оператор

Композиторы

Артем Михаенкин

Композитор