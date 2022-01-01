Бэтмен (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

После двух лет поисков правосудия на улицах Готэма Бэтмен становится для горожан олицетворением беспощадного возмездия. Когда в городе происходит серия жестоких нападений на высокопоставленных чиновников, улики приводят Брюса Уэйна в самые тёмные закоулки преступного мира, где он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь под прицелом оказывается сам Бэтмен, которому предстоит отличить друга от врага и восстановить справедливость во имя Готэма.



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