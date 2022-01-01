Бэтмен (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, The Batman
Детективы, Криминал16+
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Сюжет
После двух лет поисков правосудия на улицах Готэма Бэтмен становится для горожан олицетворением беспощадного возмездия. Когда в городе происходит серия жестоких нападений на высокопоставленных чиновников, улики приводят Брюса Уэйна в самые тёмные закоулки преступного мира, где он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь под прицелом оказывается сам Бэтмен, которому предстоит отличить друга от врага и восстановить справедливость во имя Готэма.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Мэтт
Ривз
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- Актёр
Пол
Дано
- Актриса
Зои
Кравиц
- ДЛАктриса
Джейми
Лоусон
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актёр
Барри
Кеоган
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актёр
Джон
Туртурро
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- Актёр
Энди
Серкис
- БФСценарист
Билл
Фингер
- БКСценарист
Боб
Кейн
- Сценарист
Мэтт
Ривз
- Продюсер
Мэтт
Ривз
- ДКПродюсер
Дилан
Кларк
- МЭПродюсер
Майкл
Э. Услан
- ДЧХудожник
Джеймс
Чинланд
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино