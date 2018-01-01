Wink
Фильмы
Бэтмен возвращается
Актёры и съёмочная группа фильма «Бэтмен возвращается»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бэтмен возвращается»

Режиссёры

Тим Бёртон

Тим Бёртон

Tim Burton
Режиссёр

Актёры

Майкл Китон

Майкл Китон

Michael Keaton
АктёрBatman / Bruce Wayne
Дэнни ДеВито

Дэнни ДеВито

Danny DeVito
АктёрPenguin
Мишель Пфайффер

Мишель Пфайффер

Michelle Pfeiffer
АктрисаCatwoman / Selina
Кристофер Уокен

Кристофер Уокен

Christopher Walken
АктёрMax Shreck
Майкл Гоф

Майкл Гоф

Michael Gough
АктёрAlfred
Майкл Мерфи

Майкл Мерфи

Michael Murphy
АктёрMayor
Кристи Конэуэй

Кристи Конэуэй

Cristi Conaway
АктрисаIce Princess
Эндрю Бринярски

Эндрю Бринярски

Andrew Bryniarski
АктёрChip
Пэт Хингл

Пэт Хингл

Pat Hingle
АктёрCommissioner Gordon
Винсент Скьявелли

Винсент Скьявелли

Vincent Schiavelli
АктёрOrgan Grinder

Сценаристы

Боб Кейн

Боб Кейн

Bob Kane
Сценарист
Дэниэл Уотерс

Дэниэл Уотерс

Daniel Waters
Сценарист
Сэм Хэмм

Сэм Хэмм

Sam Hamm
Сценарист

Продюсеры

Тим Бёртон

Тим Бёртон

Tim Burton
Продюсер
Дениз Ди Нови

Дениз Ди Нови

Denise Di Novi
Продюсер
Йен Брайс

Йен Брайс

Ian Bryce
Продюсер
Ларри Дж. Франко

Ларри Дж. Франко

Larry Franco
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Конкин

Владимир Конкин

Актёр дубляжа
Андрей Ташков

Андрей Ташков

Актёр дубляжа
Вадим Андреев

Вадим Андреев

Актёр дубляжа
Владимир Ферапонтов

Владимир Ферапонтов

Актёр дубляжа
Наталья Казначеева

Наталья Казначеева

Актриса дубляжа

Художники

Том Даффилд

Том Даффилд

Tom Duffield
Художник
Рик Хайнрихс

Рик Хайнрихс

Rick Heinrichs
Художник
Боб Рингвуд

Боб Рингвуд

Bob Ringwood
Художник
Мэри Е. Вогт

Мэри Е. Вогт

Mary E. Vogt
Художница
Шерил Карасик

Шерил Карасик

Cheryl Carasik
Художница

Монтажёры

Боб Бадами

Боб Бадами

Bob Badami
Монтажёр

Операторы

Стефан Чапски

Стефан Чапски

Stefan Czapsky
Оператор

Композиторы

Дэнни Элфман

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор