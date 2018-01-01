Бэтмен возвращается (фильм, 1992) смотреть онлайн
7.81992, Batman Returns
Боевик, Триллер121 мин12+
О фильме
Над Готэмом нависла новая угроза. Два эксцентричных персонажа - Пингвин, брошенный родителями и вышедший из городской канализации, и таинственная Женщина-Кошка начали борьбу за власть. Один из них намерен занять кресло мэра города, а другая испытывает романтические чувства к готемскому герою. Сможет ли Бэтмен победить таких грозных противников одновременно?
СтранаСША, Великобритания
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время121 мин / 02:01
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Тим
Бёртон
- Актёр
Майкл
Китон
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актёр
Кристофер
Уокен
- МГАктёр
Майкл
Гоф
- Актёр
Майкл
Мерфи
- ККАктриса
Кристи
Конэуэй
- ЭБАктёр
Эндрю
Бринярски
- ПХАктёр
Пэт
Хингл
- ВСАктёр
Винсент
Скьявелли
- БКСценарист
Боб
Кейн
- ДУСценарист
Дэниэл
Уотерс
- СХСценарист
Сэм
Хэмм
- Продюсер
Тим
Бёртон
- Продюсер
Дениз
Ди Нови
- Продюсер
Йен
Брайс
- ЛДПродюсер
Ларри
Дж. Франко
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- Актёр дубляжа
Андрей
Ташков
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ТДХудожник
Том
Даффилд
- РХХудожник
Рик
Хайнрихс
- БРХудожник
Боб
Рингвуд
- МЕХудожница
Мэри
Е. Вогт
- ШКХудожница
Шерил
Карасик
- ББМонтажёр
Боб
Бадами
- СЧОператор
Стефан
Чапски
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман