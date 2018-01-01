Бэтмен возвращается (фильм, 1992) смотреть онлайн

Над Готэмом нависла новая угроза. Два эксцентричных персонажа - Пингвин, брошенный родителями и вышедший из городской канализации, и таинственная Женщина-Кошка начали борьбу за власть. Один из них намерен занять кресло мэра города, а другая испытывает романтические чувства к готемскому герою. Сможет ли Бэтмен победить таких грозных противников одновременно?

