Фильм Бесконечность (2021)

8.32021, Infinite
Фантастика, Боевик101 мин12+

Картинки в голове, отражение в зеркале — это галлюцинации или воспоминания? Фантастический фильм о реинкарнации с Марком Уолбергом и звездой «12 лет рабства» Чиветелем Эджиофором.

Эван всю жизнь был уверен, что болен шизофренией: постоянные видения, непонятно откуда взявшиеся знания и навыки — все это мешает ему работать и жить нормальной жизнью. Эван спасается только благодаря таблеткам, но именно они однажды сводят его со странными людьми. Новые знакомые объясняют парню, что он — не псих, а один из бесконечно перерождающихся людей. Более того, редкий дар Эвана позволяет ему сохранять в памяти все, что он узнал и чему научился в прошлых жизнях. Звучит как мечта, но не все так считают: один из «бесконечных», Батхерст 2000, убежден, что реинкарнации необходимо положить конец. А с ней — и всему живому...

Справится ли Эван с таким потрясением и сможет ли остановить грозного «борца с будущим»? Закрученная интрига и битва за свою судьбу

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
Full HD, SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

