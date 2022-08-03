Фильм Бесконечность (2021)
О фильме
Картинки в голове, отражение в зеркале — это галлюцинации или воспоминания? Фантастический фильм о реинкарнации с Марком Уолбергом и звездой «12 лет рабства» Чиветелем Эджиофором.
Эван всю жизнь был уверен, что болен шизофренией: постоянные видения, непонятно откуда взявшиеся знания и навыки — все это мешает ему работать и жить нормальной жизнью. Эван спасается только благодаря таблеткам, но именно они однажды сводят его со странными людьми. Новые знакомые объясняют парню, что он — не псих, а один из бесконечно перерождающихся людей. Более того, редкий дар Эвана позволяет ему сохранять в памяти все, что он узнал и чему научился в прошлых жизнях. Звучит как мечта, но не все так считают: один из «бесконечных», Батхерст 2000, убежден, что реинкарнации необходимо положить конец. А с ней — и всему живому...
Справится ли Эван с таким потрясением и сможет ли остановить грозного «борца с будущим»? Закрученная интрига и битва за свою судьбу — фильм «Бесконечность» можно смотреть онлайн на платформе Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD, SD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
- Режиссёр
Антуан
Фукуа
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- СКАктриса
Софи
Куксон
- ДОАктёр
Дилан
О’Брайен
- Актёр
Джейсон
Манцукас
- Актёр
Руперт
Френд
- Актёр
Тоби
Джонс
- ЙХАктёр
Йоуханнес
Хёйкюр Йоуханнессон
- ЛКАктриса
Лиз
Карр
- КААктриса
Каэ
Александр
- ИШСценарист
Иэн
Шорр
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- Продюсер
Брэдли
Дж. Фишер
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- РАХудожница
Роксана
Александру
- БМХудожник
Бен
Манро
- СУХудожница
Су
Уайтакер
- ДТХудожница
Джилл
Тейлор
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- МФОператор
Мауро
Фиоре
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс