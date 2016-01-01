Бен-Гур
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Бен-Гур

Бен-Гур (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.02016, Ben-Hur
Боевики, Исторические118 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История Бен-Гура, потомка знатного иудейского рода, который был предан своим лучшим другом-римлянином. Проведя много лет в рабстве на римских галерах, Бен-Гур в итоге получает возможность вернуться на родину и отомстить обидчику.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Исторические, Боевики, Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бен-Гур»

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