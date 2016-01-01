Бен-Гур (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.02016, Ben-Hur
Боевики, Исторические118 мин18+
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Сюжет
История Бен-Гура, потомка знатного иудейского рода, который был предан своим лучшим другом-римлянином. Проведя много лет в рабстве на римских галерах, Бен-Гур в итоге получает возможность вернуться на родину и отомстить обидчику.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Боевики, Драмы
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Тимур
Бекмамбетов
- Актёр
Джек
Хьюстон
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- РСАктёр
Родриго
Санторо
- Актриса
Назанин
Бониади
- АЗАктриса
Айелет
Зурер
- Актёр
Пилу
Асбек
- Актриса
София
Блэк-Д’Элиа
- Актёр
Морган
Фриман
- МКАктёр
Марван
Кензари
- Актёр
Мойзес
Ариас
- КРСценарист
Кит
Р. Кларк
- Сценарист
Джон
Ридли
- ШДПродюсер
Шон
Дэниэл
- ДХПродюсер
Дункан
Хендерсон
- МБПродюсер
Марк
Барнетт
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ВАХудожница
Варвара
Авдюшко
- АКХудожница
Алессандра
Керцола
- ЛДХудожник
Лучио
Ди Доменико
- ЛСХудожница
Летиция
Сантуччи
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- РФМонтажёр
Ричард
Фрэнсис-Брюс
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами