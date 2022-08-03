Белка и Стрелка. Лунные приключения (фильм, 2013) смотреть онлайн
На Земле начали происходить странные и загадочные явления, несущие угрозу для планеты. Их след ведет в космос, на темную сторону Луны. Раскрыть тайну века поручили отряду Казбека. Белка, Стрелка и вся команда веселых и отважных героев отправляются на Луну, чтобы выполнить опасную миссию.
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
3.9 IMDb
- МДРежиссёр
Майкл
Д’Иса-Хоган
- АХРежиссёр
Александр
Храмцов
- ИЕРежиссёр
Инна
Евланникова
- ВСРежиссёр
Вадим
Сотсков
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актриса
Марьяна
Спивак
- Актриса
Алисия
Сильверстоун
- ЭСАктриса
Эшли
Симпсон
- Актёр
Евгений
Миронов
- СУАктёр
Сэм
Уитвер
- Актёр
Тимур
Родригез
- Актёр
Сергей
Гармаш
- КБАктриса
Кира
Баклэнд
- Актёр
Фил
ЛаМарр
- СМСценарист
Сергей
Москвич
- ДЧСценарист
Джон
Чуа
- ВССценарист
Виктор
Стрельченко
- АХСценарист
Александр
Храмцов
- СЗПродюсер
Сергей
Зернов
- ВСПродюсер
Вадим
Сотсков
- ЮМПродюсер
Юлия
Матяш
- Продюсер
Шакед
Беренсон
- ИУКомпозитор
Иван
Урюпин