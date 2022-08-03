Wink
Белка и Стрелка. Лунные приключения

Белка и Стрелка. Лунные приключения (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Белка и Стрелка. Лунные приключения
Мультфильм72 мин0+

На Земле начали происходить странные и загадочные явления, несущие угрозу для планеты. Их след ведет в космос, на темную сторону Луны. Раскрыть тайну века поручили отряду Казбека. Белка, Стрелка и вся команда веселых и отважных героев отправляются на Луну, чтобы выполнить опасную миссию.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.9 IMDb

