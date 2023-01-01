Беглец (фильм, 1993) смотреть онлайн

Сюжет

Доктор Ричард Кимбл, чикагский хирург, ложно обвинен в убийстве своей жены. Полный решимости доказать свою невиновность доктор совершает побег из тюрьмы. Он хочет сам привести своих преследователей - служителей закона - к настоящему убийце.



Беглец смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.