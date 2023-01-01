Беглец
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Беглец

Беглец (фильм, 1993) смотреть онлайн

9.31993, The Fugitive
Боевики, Триллеры124 мин18+

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Сюжет

Доктор Ричард Кимбл, чикагский хирург, ложно обвинен в убийстве своей жены. Полный решимости доказать свою невиновность доктор совершает побег из тюрьмы. Он хочет сам привести своих преследователей - служителей закона - к настоящему убийце.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Беглец»

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