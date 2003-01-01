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База «Клейтон»

База «Клейтон» (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Basic
Боевики94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Группа спецназовцев бесследного пропадает в джунглях около Панамского канала. Двое выживших совсем потеряли от страха голову и не могут разобраться в собственных показаниях.

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Информация

Страна
Германия, США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «База «Клейтон»»

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