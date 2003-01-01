База «Клейтон» (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Группа спецназовцев бесследного пропадает в джунглях около Панамского канала. Двое выживших совсем потеряли от страха голову и не могут разобраться в собственных показаниях.



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