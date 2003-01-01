База «Клейтон» (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
8.62003, Basic
Боевики94 мин16+
Сюжет
Группа спецназовцев бесследного пропадает в джунглях около Панамского канала. Двое выживших совсем потеряли от страха голову и не могут разобраться в собственных показаниях.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Джон
Мактирнан
- Актёр
Джон
Траволта
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актриса
Конни
Нильсен
- ТДАктёр
Тим
Дейли
- Актёр
Джованни
Рибизи
- БВАктёр
Брайан
Ван Холт
- Актёр
Тэй
Диггз
- ДМАктёр
Дэш
Майок
- КдАктёр
Кристиан
де ла Фуэнте
- РСАктриса
Роселин
Санчес
- Сценарист
Джеймс
Вандербилт
- Продюсер
Майк
Медавой
- МТПродюсер
Майкл
Тадросс
- Продюсер
Джеймс
Вандербилт
- МБПродюсер
Мориц
Борман
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- КХХудожница
Кейт
Хэррингтон
- ДФМонтажёр
Джордж
Фолси мл.
- СМОператор
Стив
Мейсон
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт