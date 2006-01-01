Башни-близнецы
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Башни-близнецы

Башни-близнецы (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.52006, World Trade Center
Триллеры, Драмы123 мин18+

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Сюжет

Драма Режиссер — Оливер Стоун В ролях: Николас Кейдж, Майкл Пенья, Джей Эрнандес, Мария Бело, Мэгги Джилленхол, Брэд Уильям Хенк, Донна Мерфи Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о судьбе нескольких офицеров портовой полиции Нью-Йорка во время трагических событий 11 сентября 2001 года. Узнав о столкновении самолетов со зданиями Всемирного торгового центра, группа полицейских отправилась спасать людей, находившихся в башнях центра, и оказалась в одном из зданий на момент его обрушения. Лишь двоим, Джону Маклафлину и Уиллу Химено, удалось выжить. Они стали одними из последних спасенных из-под обломков.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Башни-близнецы»

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