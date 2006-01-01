Башни-близнецы (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Драма Режиссер — Оливер Стоун В ролях: Николас Кейдж, Майкл Пенья, Джей Эрнандес, Мария Бело, Мэгги Джилленхол, Брэд Уильям Хенк, Донна Мерфи Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о судьбе нескольких офицеров портовой полиции Нью-Йорка во время трагических событий 11 сентября 2001 го�да. Узнав о столкновении самолетов со зданиями Всемирного торгового центра, группа полицейских отправилась спасать людей, находившихся в башнях центра, и оказалась в одном из зданий на момент его обрушения. Лишь двоим, Джону Маклафлину и Уиллу Химено, удалось выжить. Они стали одними из последних спасенных из-под обломков.



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