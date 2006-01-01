Башни-близнецы (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.52006, World Trade Center
Триллеры, Драмы123 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Драма Режиссер — Оливер Стоун В ролях: Николас Кейдж, Майкл Пенья, Джей Эрнандес, Мария Бело, Мэгги Джилленхол, Брэд Уильям Хенк, Донна Мерфи Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о судьбе нескольких офицеров портовой полиции Нью-Йорка во время трагических событий 11 сентября 2001 го�да. Узнав о столкновении самолетов со зданиями Всемирного торгового центра, группа полицейских отправилась спасать людей, находившихся в башнях центра, и оказалась в одном из зданий на момент его обрушения. Лишь двоим, Джону Маклафлину и Уиллу Химено, удалось выжить. Они стали одними из последних спасенных из-под обломков.
Башни-близнецы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Оливер
Стоун
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Майкл
Пенья
- Актриса
Мэгги
Джилленхол
- Актриса
Мария
Белло
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актёр
Джей
Эрнандес
- Актёр
Майкл
Шеннон
- ДЧАктёр
Джуд
Чикколелла
- КПАктёр
Коннор
Паоло
- ЭПАктёр
Энтони
Пиччининни
- Сценарист
Андреа
Берлофф
- ДМСценарист
Джон
Маклафлин
- ДМСценарист
Донна
Маклафлин
- ВХСценарист
Вильям
Химено
- МБПродюсер
Мориц
Борман
- ДХПродюсер
Дебра
Хилл
- Продюсер
Майкл
Шамберг
- Продюсер
Стейси
Шер
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- МДХудожник
Майкл
Деннисон
- БАХудожница
Бет
А. Рубино
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- ШМОператор
Шеймас
МакГарви
- КАКомпозитор
Крэйг
Армстро�нг