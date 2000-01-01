Багровые реки (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Les rivières pourpres
Триллеры101 мин18+
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Сюжет
В престижном колледже в Альпах совершено зверское убийство, которое расследует опытный комиссар полиции Пьер Ньеманс. Тем временем в другом местечке происходит еще одно, весьма странное преступление — кто-то раскапывает и оскверняет могилу 10-летней девочки. Это дело ведет молодой детектив �Макс Керкерьян. Кажется, между данными событиями нет связи. Но она существует!
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Матьё
Кассовиц
- Актёр
Жан
Рено
- Актёр
Венсан
Кассель
- НФАктриса
Надя
Фарес
- ДСАктриса
Доминик
Санда
- КБАктёр
Карим
Белхадра
- Актёр
Жан-Пьер
Кассель
- ДФАктёр
Дидье
Фламан
- ФЛАктёр
Франсуа
Леванталь
- ФБАктриса
Франсин
Берже
- ФНАктёр
Филипп
Наон
- Сценарист
Матьё
Кассовиц
- ЖГСценарист
Жан-Кристоф
Гранже
- АГПродюсер
Ален
Голдман
- ЖШПродюсер
Жером
Шалу
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Толубеев
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Мазуркевич
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Ставрогина
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ЖМХудожница
Жюли
Модюш
- СБХудожница
Сесилия
Блом
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- БККомпозитор
Бруно
Куле