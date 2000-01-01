Багровые реки (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

В престижном колледже в Альпах совершено зверское убийство, которое расследует опытный комиссар полиции Пьер Ньеманс. Тем временем в другом местечке происходит еще одно, весьма странное преступление — кто-то раскапывает и оскверняет могилу 10-летней девочки. Это дело ведет молодой детектив �Макс Керкерьян. Кажется, между данными событиями нет связи. Но она существует!



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