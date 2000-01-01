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Багровые реки

Багровые реки (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Les rivières pourpres
Триллеры101 мин18+

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Сюжет

В престижном колледже в Альпах совершено зверское убийство, которое расследует опытный комиссар полиции Пьер Ньеманс. Тем временем в другом местечке происходит еще одно, весьма странное преступление — кто-то раскапывает и оскверняет могилу 10-летней девочки. Это дело ведет молодой детектив Макс Керкерьян. Кажется, между данными событиями нет связи. Но она существует!

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Багровые реки»

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