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Австралия (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.62008, Australia
Драмы, Мелодрамы158 мин12+

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Сюжет

Накануне Второй мировой войны британская аристократка Сара Эшли приезжает в Австралию, чтобы убедить своего мужа продать убыточную скотоводческую ферму. Мужа она находит мертвым и вскоре оказывается посреди конфликта за установление монополии на рынке. Желание помочь мальчику Налле, живущему на ферме, и зарождающаяся симпатия к местному погонщику заставляют Сару остаться.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Австралия»

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