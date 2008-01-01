Австралия (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Накануне Второй мировой войны британская аристократка Сара Эшли приезжает в Австралию, чтобы убедить своего мужа продать убыточную скотоводческую ферму. Мужа она находит мертвым и вскоре оказывается посреди конфликта за установление монополии на рынке. Желание помочь мальчику Налле, живущему на ферме, и зарождающаяся симпатия к местному погонщику заставляют Сару остаться.



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