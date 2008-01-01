Австралия (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.62008, Australia
Драмы, Мелодрамы158 мин12+
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Сюжет
Накануне Второй мировой войны британская аристократка Сара Эшли приезжает в Австралию, чтобы убедить своего мужа продать убыточную скотоводческую ферму. Мужа она находит мертвым и вскоре оказывается посреди конфликта за установление монополии на рынке. Желание помочь мальчику Налле, живущему на ферме, и зарождающаяся симпатия к местному погонщику заставляют Сару остаться.
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Информация
СтранаВеликобритания, США, Австралия
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Комедии, Приключения, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Баз
Лурман
- Актёр
Хью
Джекман
- Актриса
Николь
Кидман
- БУАктёр
Брэндон
Уолтерс
- ББАктёр
Брайан
Браун
- Актёр
Дэвид
Уэнэм
- ДГАктёр
Дэвид
Галпилил
- ШААктёр
Ши
Адамс
- ЭБАктёр
Эдди
Бару
- РБАктёр
Рэй
Баррет
- ТБАктёр
Тони
Бэрри
- СБСценарист
Стюарт
Битти
- РХСценарист
Рональд
Харвуд
- РФСценарист
Ричард
Флэнеган
- Сценарист
Баз
Лурман
- Продюсер
Дж.
Мак Браун
- КНПродюсер
Катрин
Нэпман
- Продюсер
Баз
Лурман
- КМПродюсер
Катрин
Мартин
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- КСАктриса дубляжа
Ксения
Синявская
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ОААктёр дубляжа
Олег
Алмазов
- ИГХудожник
Иэн
Грейси
- КМХудожница
Катрин
Мартин
- БДХудожница
Беверли
Данн
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- МММонтажёр
Майкл
МакКаскер
- МУОператор
Мэнди
Уокер
- ДХКомпозитор
Дэвид
Хиршфелдер