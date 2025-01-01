Аватар: Огонь и пепел
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Аватар: Огонь и пепел

Аватар: Огонь и пепел (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Avatar: Fire and Ash
Фантастика, Фэнтези18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Джейк Салли и Нейтири отправляются на другие планеты системы Альфа-Центавра.

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