Аватар: Огонь и пепел (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Avatar: Fire and Ash
Фантастика, Фэнтези18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Джейк Салли и Нейтири отправляются на другие планеты системы Альфа-Центавра.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения, Фэнтези, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Джеймс
Кэмерон
- Актёр
Джемейн
Клемент
- Актёр
Сэм
Уортингтон
- УЧАктриса
Уна
Чаплин
- Актёр
Джованни
Рибизи
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- Актёр
Клифф
Кёртис
- Актриса
Сигурни
Уивер
- Актриса
Зои
Салдана
- Актриса
Кейт
Уинслет
- РДСценарист
Рик
Джаффа
- АССценарист
Аманда
Сильвер
- Сценарист
Джеймс
Кэмерон
- Продюсер
Джеймс
Кэмерон
- Продюсер
Джон
Ландау
- БПХудожник
Бен
Проктер
- РБХудожник
Роберт
Бэвин
- АКХудожница
Аашрита
Каматх
- ДКХудожник
Дилан
Коул
- НДМонтажёр
Николас
Де То
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- Монтажёр
Джеймс
Кэмерон
- ДРМонтажёр
Джон
Рефуа
- СФКомпозитор
Саймон
Франглен