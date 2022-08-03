Аполлон 13
Аполлон 13

Аполлон 13 (фильм, 1995) смотреть онлайн

9.21995, Apollo 13
Драма, Приключения133 мин12+

Фильм о неудачной лунной миссии «Аполлон-13» — одном из самых драматических моментов освоения космоса. В 1970 «Аполлон-13» должен был стать третьим космическим кораблем, который доставил бы астронавтов на Луну. Однако произошла авария, которая создала угрозу жизни экипажа.

Страна
США
Жанр
Исторический, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
133 мин / 02:13

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

