Аполлон 13 (фильм, 1995) смотреть онлайн
9.21995, Apollo 13
Драма, Приключения133 мин12+
О фильме
Фильм о неудачной лунной миссии «Аполлон-13» — одном из самых драматических моментов освоения космоса. В 1970 «Аполлон-13» должен был стать третьим космическим кораблем, который доставил бы астронавтов на Луну. Однако произошла авария, которая создала угрозу жизни экипажа.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Приключения, Драма
Время133 мин / 02:13
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Рон
Ховард
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актёр
Билл
Пэкстон
- Актёр
Кевин
Бейкон
- Актёр
Гэри
Синиз
- Актёр
Эд
Харрис
- ККАктриса
Кэтлин
Куинлэн
- МКАктриса
Мэри
Кейт Шеллхардт
- ЭЭАктриса
Эмили
Энн Ллойд
- МХАктёр
Мико
Хьюз
- МЭАктёр
Макс
Эллиотт Слэйд
- УБСценарист
Уильям
Бройлес мл.
- ДЛСценарист
Джим
Ловелл
- ДКСценарист
Джеффри
Клюгер
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- МБПродюсер
Майкл
Бостик
- ТХПродюсер
Тодд
Халлоуэлл
- ЛОПродюсер
Лорни
Орлинз
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- АБАктёр дубляжа
Александр
Белый
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДДХудожник
Дэвид
Дж. Бомба
- БАХудожник
Брюс
Алан Миллер
- КЯХудожник
Кадзунори
Ямаути
- РРХудожница
Рита
Райек
- МБХудожница
Меридет
Босвелл
- ДПМонтажёр
Дэниэл
П. Хэнли
- МХМонтажёр
Майк
Хилл
- Оператор
Дин
Канди
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер