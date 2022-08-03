Аполлон 13 (фильм, 1995) смотреть онлайн

Фильм о неудачной лунной миссии «Аполлон-13» — одном из самых драматических моментов освоения космоса. В 1970 «Аполлон-13» должен был стать третьим космическим кораблем, который доставил бы астронавтов на Луну. Однако произошла авария, которая создала угрозу жизни экипажа.

