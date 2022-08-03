После падения метеорита на южном берегу США образуется зона заражения, так называемое Мерцание. Из экспедиций туда никогда никто не возвращается, тем сильнее удивление Лены, чей пропавший год назад муж внезапно возникает на пороге. Героиня решает разобраться, что же происходит в Мерцании.

