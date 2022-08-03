Аннигиляция
Wink
Фильмы
Аннигиляция

Аннигиляция (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.92017, Annihilation
Ужасы, Фантастика110 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

После падения метеорита на южном берегу США образуется зона заражения, так называемое Мерцание. Из экспедиций туда никогда никто не возвращается, тем сильнее удивление Лены, чей пропавший год назад муж внезапно возникает на пороге. Героиня решает разобраться, что же происходит в Мерцании.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аннигиляция»