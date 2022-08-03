Аннигиляция (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.92017, Annihilation
Ужасы, Фантастика110 мин18+
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О фильме
После падения метеорита на южном берегу США образуется зона заражения, так называемое Мерцание. Из экспедиций туда никогда никто не возвращается, тем сильнее удивление Лены, чей пропавший год назад муж внезапно возникает на пороге. Героиня решает разобраться, что же происходит в Мерцании.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АГРежиссёр
Алекс
Гарленд
- Актриса
Натали
Портман
- Актриса
Дженнифер
Джейсон Ли
- ДРАктриса
Джина
Родригес
- ТТАктриса
Тесса
Томпсон
- ТНАктриса
Тува
Новотны
- Актёр
Оскар
Айзек
- Актёр
Бенедикт
Вонг
- Актриса
Соноя
Мидзуно
- СХАктёр
Сэмми
Хейман
- АГСценарист
Алекс
Гарленд
- ДВСценарист
Джефф
Вандермеер
- АКПродюсер
Аллегра
Клегг
- Продюсер
Дэвид
Эллисон
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- СЭХудожник
Саймон
Элсли
- ДШХудожник
Дэнис
Шнегг
- СШХудожница
Сэмми
Шелдон
- МДХудожница
Мишель
Дэй
- БПМонтажёр
Барни
Пиллинг
- РХОператор
Роб
Харди
- ДБКомпозитор
Джофф
Барроу
- БСКомпозитор
Бен
Солсбери