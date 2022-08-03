Анна Каренина (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.32012, Anna Karenina
Драма, Мелодрама124 мин18+
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О фильме
Британская экранизация знаменитого романа классика русской литературы Льва Толстого. Роль Анны исполняет Кира Найтли, а обманутого мужа - Джуд Лоу.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Джо
Райт
- Актриса
Кира
Найтли
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актёр
Аарон
Тейлор-Джонсон
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- ММАктёр
Мэттью
Макфэдиен
- Актёр
Донал
Глисон
- РУАктриса
Рут
Уилсон
- Актриса
Алисия
Викандер
- Актриса
Оливия
Уильямс
- Актриса
Эмили
Уотсон
- ТССценарист
Том
Стоппард
- ЛТСценарист
Лев
Толстой
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Пол
Уэбстер
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ЖДХудожница
Жаклин
Дюрран
- КСХудожница
Кэти
Спенсер
- ШМОператор
Шеймас
МакГарви
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли