Анна Каренина
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Анна Каренина

Анна Каренина (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.32012, Anna Karenina
Драма, Мелодрама124 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Британская экранизация знаменитого романа классика русской литературы Льва Толстого. Роль Анны исполняет Кира Найтли, а обманутого мужа - Джуд Лоу.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Анна Каренина»