Сиквел комедии "Анализируй это".

Психоаналитик теперь нужен и самому Собелю — после смерти отца на него свалился семейный бизнес, и он пребывает в жутком стрессе. Тем временем, Витти выходит на свободу и пытается приспособиться к жизни вне мафии — поступает на телевидение, где консультирует передачи… о мафии.

