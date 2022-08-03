Анализируй то (фильм, 2002) смотреть онлайн
9.52002, Analyze That
Комедия, Криминал91 мин18+
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О фильме
Сиквел комедии "Анализируй это".
Психоаналитик теперь нужен и самому Собелю — после смерти отца на него свалился семейный бизнес, и он пребывает в жутком стрессе. Тем временем, Витти выходит на свободу и пытается приспособиться к жизни вне мафии — поступает на телевидение, где консультирует передачи… о мафии.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Харольд
Рэмис
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- БКАктёр
Билли
Кристал
- Актриса
Лиза
Кудроу
- ДВАктёр
Джо
Витерелли
- КМАктриса
Кэти
Мориарти
- КСАктёр
Кайл
Сабихи
- ДДАктёр
Джои
Диаз
- Актёр
Энтони
ЛаПалья
- ДБАктёр
Джеймс
Бибери
- КТАктриса
Калли
Торн
- Сценарист
Харольд
Рэмис
- КЛСценарист
Кеннет
Лонерган
- ПТСценарист
Питер
Толан
- ПССценарист
Питер
Стейнфелд
- Продюсер
Джейн
Розенталь
- Продюсер
Паула
Вайнштейн
- ЛАПродюсер
Лен
Амато
- Продюсер
Брюс
Берман
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- АШХудожник
Адам
Шер
- БАХудожница
Бет
А. Рубино
- ЭММонтажёр
Эндрю
Мондшейн
- ЭКОператор
Эллен
Кёрас
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс