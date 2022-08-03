Анализируй то
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Анализируй то

Анализируй то (фильм, 2002) смотреть онлайн

9.52002, Analyze That
Комедия, Криминал91 мин18+

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О фильме

Сиквел комедии "Анализируй это".
Психоаналитик теперь нужен и самому Собелю — после смерти отца на него свалился семейный бизнес, и он пребывает в жутком стрессе. Тем временем, Витти выходит на свободу и пытается приспособиться к жизни вне мафии — поступает на телевидение, где консультирует передачи… о мафии.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Анализируй то»