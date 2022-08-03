Пол Витти — влиятельный нью-йоркский мафиози на грани нервного срыва. Все гангстеры в шоке: как помочь своему чокнутому боссу? Бен Соболь — обычный психоаналитик. У него есть всего несколько дней на то, чтобы помочь крестному отцу справиться с депрессией.

