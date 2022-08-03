Анализируй это
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Анализируй это

Анализируй это (фильм, 1999) смотреть онлайн

9.21999, Analyze This
Комедия, Криминал99 мин18+

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О фильме

Пол Витти — влиятельный нью-йоркский мафиози на грани нервного срыва. Все гангстеры в шоке: как помочь своему чокнутому боссу? Бен Соболь — обычный психоаналитик. У него есть всего несколько дней на то, чтобы помочь крестному отцу справиться с депрессией.

Страна
США, Австралия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Анализируй это»