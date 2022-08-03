Анализируй это (фильм, 1999) смотреть онлайн
9.21999, Analyze This
Комедия, Криминал99 мин18+
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О фильме
Пол Витти — влиятельный нью-йоркский мафиози на грани нервного срыва. Все гангстеры в шоке: как помочь своему чокнутому боссу? Бен Соболь — обычный психоаналитик. У него есть всего несколько дней на то, чтобы помочь крестному отцу справиться с депрессией.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Харольд
Рэмис
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- БКАктёр
Билли
Кристал
- Актриса
Лиза
Кудроу
- Актёр
Чазз
Пальминтери
- ДВАктёр
Джо
Витерелли
- Актриса
Молли
Шеннон
- КСАктёр
Кайл
Сабихи
- Актёр
Макс
Казелла
- БМАктёр
Билл
Мэйси
- РШАктриса
Ребекка
Шалл
- Сценарист
Харольд
Рэмис
- КЛСценарист
Кеннет
Лонерган
- ПТСценарист
Питер
Толан
- Продюсер
Джейн
Розенталь
- Продюсер
Паула
Вайнштейн
- ЛАПродюсер
Лен
Амато
- Продюсер
Брюс
Берман
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Сазонтьев
- ДСХудожник
Джефферсон
Сэйдж
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- Композитор
Говард
Шор