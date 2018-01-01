Wink
Американский пирог 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Американский пирог 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Американский пирог 2»

Режиссёры

Джеймс Б. Роджерс

Джеймс Б. Роджерс

James B. Rogers
Режиссёр

Актёры

Джейсон Биггз

Джейсон Биггз

Jason Biggs
АктёрJim Levenstein
Элисон Хэннигэн

Элисон Хэннигэн

Alyson Hannigan
АктрисаMichelle Flaherty
Шонн Уильям Скотт

Шонн Уильям Скотт

Seann William Scott
АктёрStifler
Крис Клейн

Крис Клейн

Chris Klein
АктёрOz
Томас Иэн Николас

Томас Иэн Николас

Thomas Ian Nicholas
АктёрKevin Myers
Эдди Кэй Томас

Эдди Кэй Томас

Eddie Kaye Thomas
АктёрFinch
Мена Сувари

Мена Сувари

Mena Suvari
АктрисаHeather
Тара Рид

Тара Рид

Tara Reid
АктрисаVicky
Шеннон Элизабет

Шеннон Элизабет

Shannon Elizabeth
АктрисаNadia
Юджин Леви

Юджин Леви

Eugene Levy
АктёрJim's Dad

Сценаристы

Адам Херз

Адам Херц

Adam Herz
Сценарист
Дэвид Х. Штейнберг

Дэвид Х. Штейнберг

David H. Steinberg
Сценарист

Продюсеры

Джейн Бартелм

Джейн Бартелм

Jane Bartelme
Продюсер
Крис Бендер

Крис Бендер

Chris Bender
Продюсер
Адам Херз

Адам Херц

Adam Herz
Продюсер

Актёры дубляжа

Денис Беспалый

Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Марианна Шульц

Марианна Шульц

Актриса дубляжа
Борис Шувалов

Борис Шувалов

Актёр дубляжа
Всеволод Кузнецов

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Михаил Тихонов

Михаил Тихонов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Стюарт Х. Паппе

Стюарт Х. Паппе

Stuart H. Pappé
Монтажёр

Операторы

Марк Ирвин

Марк Ирвин

Mark Irwin
Оператор

Композиторы

Дэвид Нессим Лоуренс

Дэвид Нессим Лоуренс

David Nessim Lawrence
Композитор