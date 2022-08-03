Все герои теперь в колледже. К Джиму собирается приехать «студентка по обмену» Надя, Кевин понял, что не может быть просто друзьями с Вики, а Крис никак не может заняться сексом по телефону с Хезер. Пол Финч начал практиковать тантрический секс, считая дни до прибытия Мамы Стифлера.

