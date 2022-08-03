Американский пирог 2 (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.22001, American Pie 2
Комедия100 мин18+
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О фильме
Все герои теперь в колледже. К Джиму собирается приехать «студентка по обмену» Надя, Кевин понял, что не может быть просто друзьями с Вики, а Крис никак не может заняться сексом по телефону с Хезер. Пол Финч начал практиковать тантрический секс, считая дни до прибытия Мамы Стифлера.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДБРежиссёр
Джеймс
Б. Роджерс
- Актёр
Джейсон
Биггз
- Актриса
Элисон
Хэннигэн
- Актёр
Шонн
Уильям Скотт
- ККАктёр
Крис
Клейн
- Актёр
Томас
Иэн Николас
- ЭКАктёр
Эдди
Кэй Томас
- МСАктриса
Мена
Сувари
- ТРАктриса
Тара
Рид
- Актриса
Шеннон
Элизабет
- ЮЛАктёр
Юджин
Леви
- АХСценарист
Адам
Херц
- ДХСценарист
Дэвид
Х. Штейнберг
- Продюсер
Джейн
Бартелм
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- АХПродюсер
Адам
Херц
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- СХМонтажёр
Стюарт
Х. Паппе
- Оператор
Марк
Ирвин
- ДНКомпозитор
Дэвид
Нессим Лоуренс