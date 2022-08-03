Американский пирог 2
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Американский пирог 2

Американский пирог 2 (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.22001, American Pie 2
Комедия100 мин18+

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О фильме

Все герои теперь в колледже. К Джиму собирается приехать «студентка по обмену» Надя, Кевин понял, что не может быть просто друзьями с Вики, а Крис никак не может заняться сексом по телефону с Хезер. Пол Финч начал практиковать тантрический секс, считая дни до прибытия Мамы Стифлера.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Американский пирог 2»