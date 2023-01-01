Биография

Томас Иэн Николас — актер и музыкант. Родился в Лас-Вегасе в июле 1980 года. Дебютом Томаса была эпизодическая роль в легендарных «Спасателях Малибу». После съемок в этом сериале актер понял, что хочет посвятить свою жизнь кино. В конце 80-х актер снимался в достаточно известном комедийном сериале «Женаты и с детьми». Успешные роли Томаса Иэн Николаса были и в различных фильмах и проектах для детей, а в середине 90-х годов актер снялся в «Страшном суде» и «Первом рыцаре при дворе Аладдина», где снимались также Кейт Уинслет и Арт Малик. 1999 год стал для актера прорывным: он неожиданно стал невероятно популярным и знаменитым. Адам Херц — режиссер легендарного «Американского пирога» — пригласил Томаса на одну из главных ролей в этом комедийном фильме. Позже артист снялся в двух продолжениях нашумевшей комедии. Актер зачастую играет в незначительных ролях с большим удовольствием. Например, художественные фильмы Томаса Иэн Николаса «Путь Шермана» и «Мост в никуда» были для артиста попыткой расширить свои актерские возможности и познать себя. Кроме игры в кино Томас занимается и музыкой. В 1998 году им была создана музыкальная группа «TNB», которая отметилась выпуском нескольких альбомов.