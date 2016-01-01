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Американская пастораль

Американская пастораль (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, American Pastoral
Драмы103 мин18+

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Сюжет

Прекрасный гражданин, семьянин, трудолюбивый предприниматель, унаследовавший от отца небольшую фабрику, главный герой Сеймур — столп американского общества и наслаждается вместе со страной послевоенным процветанием. Но приходят 60-е и мир, который строил Сеймур, начинает рушиться, а самый болезненный удар наносит дочь, выбравшая путь политического террора.

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Информация

Страна
США, Гонконг
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Американская пастораль»

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