Амелия
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Амелия

Амелия (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.22009, Amelia
Драмы, Мелодрамы106 мин12+

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Сюжет

Биография легендарной американской лeтчицы Амелии Эрхарт. Она была первой женщиной, перелетевшей Атлантику, журналисткой, преподавательницей, иконой феминизма и любящей женой, а ее загадочное исчезновение в ходе кругосветного воздушного путешествия до сих пор будоражит умы исследователей.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Амелия»

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