Амелия (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Биография легендарной американской лeтчицы Амелии Эрхарт. Она была первой женщиной, перелетевшей Атлантику, журналисткой, преподавательницей, иконой феминизма и любящей женой, а ее загадочное исчезновение в ходе кругосветного воздушного путешествия до сих пор будоражит умы исследователей.



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