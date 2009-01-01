Амелия (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.22009, Amelia
Драмы, Мелодрамы106 мин12+
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Сюжет
Биография легендарной американской лeтчицы Амелии Эрхарт. Она была первой женщиной, перелетевшей Атлантику, журналисткой, преподавательницей, иконой феминизма и любящей женой, а ее загадочное исчезновение в ходе кругосветного воздушного путешествия до сих пор будоражит умы исследователей.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Приключения, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- МНРежиссёр
Мира
Наир
- Актриса
Хилари
Суэнк
- Актёр
Ричард
Гир
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- ДААктёр
Джо
Андерсон
- Актриса
Черри
Джонс
- Актриса
Миа
Васиковска
- АААктёр
Аарон
Абрамс
- ДРАктёр
Дилан
Робертс
- СЯАктёр
Скотт
Яфе
- РБСценарист
Рональд
Бэсс
- АХСценарист
Анна
Хэмилтон Фелан
- СБСценарист
Сьюзэн
Батлер
- ЛДПродюсер
Лидия
Дин Пилчер
- КХПродюсер
Кевин
Химэн
- РБПродюсер
Рональд
Бэсс
- РЩАктриса дубляжа
Регина
Щукина
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- ГСХудожник
Гордон
Сим
- ЛПМонтажёр
Ли
Перси
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред