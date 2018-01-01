Wink
Алиса в стране чудес
Актёры и съёмочная группа фильма «Алиса в стране чудес»

Режиссёры

Тим Бёртон

Tim Burton
Режиссёр

Актёры

Джонни Депп

Johnny Depp
АктёрMad Hatter
Миа Васиковска

Mia Wasikowska
АктрисаAlice Kingsleigh
Хелена Бонем Картер

Helena Bonham Carter
АктрисаRed Queen
Энн Хэтэуэй

Anne Hathaway
АктрисаWhite Queen
Криспин Гловер

Crispin Glover
АктёрStayne - Knave of Hearts
Мэтт Лукас

Matt Lucas
АктёрTweedledee / Tweedledum
Майкл Шин

Michael Sheen
АктёрWhite Rabbit
Стивен Фрай

Stephen Fry
АктёрCheshire Cat
Алан Рикман

Alan Rickman
АктёрBlue Caterpillar
Барбара Уиндсор

Barbara Windsor
АктрисаDormouse

Сценаристы

Линда Вулвертон

Linda Woolverton
Сценарист

Продюсеры

Дерек Фрэй

Derek Frey
Продюсер
Том К. Пейтцман

Tom C. Peitzman
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Баргман

Актёр дубляжа
Лина Миримская

Актриса дубляжа
Елена Морозова

Актриса дубляжа
Виктория Исакова

Актриса дубляжа
Степан Морозов

Актёр дубляжа

Художники

Тодд Чернявски

Todd Cherniawsky
Художник
Эндрю Л. Джонс

Andrew L. Jones
Художник
Кристи Уилсон

Christina Ann Wilson
Художница
Коллин Этвуд

Colleen Atwood
Художница
Карен О’Хара

Karen O'Hara
Художница

Операторы

Дариуш Вольски

Dariusz Wolski
Оператор

Композиторы

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор