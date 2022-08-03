Этот фильм пока недоступен
Алиса в стране чудес (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
Что общего у ворона и письменного стола? Волшебно-реалистичная сказка Льюиса Кэрролла в интерпретации любителя безумств Тима Бертона.
Девятнадцатилетняя Алиса Кингсли живет в Викторианскую эпоху; она вот-вот должна выйти замуж, но, бунтарка по натуре, девушка сбегает с собственной помолвки вслед за таинственным белым кроликом. Упав в огромную нору, Алиса попадает в другой мир. В Подземной стране можно выпить чудесное снадобье и стать размером с наперсток, встретить воинственную говорящую мышь, курящую гусеницу и выпить чая в компании безумного шляпника. Однако, познакомившись с двумя королевами, Алиса узнает, что ее падение в нору кролика не случайно...
Почему девушке пришлось вернуться в Страну чудес спустя 13 лет и какое пророчество ей предстоит исполнить? Магически притягательное фэнтези в исполнении Энн Хэтуэй, Хелены Бонэм Картер и Джонни Деппа.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
- Режиссёр
Тим
Бёртон
- Актёр
Джонни
Депп
- Актриса
Миа
Васиковска
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- КГАктёр
Криспин
Гловер
- МЛАктёр
Мэтт
Лукас
- Актёр
Майкл
Шин
- Актёр
Стивен
Фрай
- Актёр
Алан
Рикман
- БУАктриса
Барбара
Уиндсор
- ЛВСценарист
Линда
Вулвертон
- ДФПродюсер
Дерек
Фрэй
- ТКПродюсер
Том
К. Пейтцман
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- Актриса дубляжа
Лина
Миримская
- Актриса дубляжа
Елена
Морозова
- Актриса дубляжа
Виктория
Исакова
- СМАктёр дубляжа
Степан
Морозов
- ТЧХудожник
Тодд
Чернявски
- ЭЛХудожник
Эндрю
Л. Джонс
- КУХудожница
Кристи
Уилсон
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- Оператор
Дариуш
Вольски
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман