Алиса в стране чудес
Wink
Фильмы
Алиса в стране чудес
9.42010, Алиса в стране чудес
Фэнтези, Семейный104 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Алиса в стране чудес (фильм, 2010) смотреть онлайн

О фильме

Что общего у ворона и письменного стола? Волшебно-реалистичная сказка Льюиса Кэрролла в интерпретации любителя безумств Тима Бертона.

Девятнадцатилетняя Алиса Кингсли живет в Викторианскую эпоху; она вот-вот должна выйти замуж, но, бунтарка по натуре, девушка сбегает с собственной помолвки вслед за таинственным белым кроликом. Упав в огромную нору, Алиса попадает в другой мир. В Подземной стране можно выпить чудесное снадобье и стать размером с наперсток, встретить воинственную говорящую мышь, курящую гусеницу и выпить чая в компании безумного шляпника. Однако, познакомившись с двумя королевами, Алиса узнает, что ее падение в нору кролика не случайно...

Почему девушке пришлось вернуться в Страну чудес спустя 13 лет и какое пророчество ей предстоит исполнить? Магически притягательное фэнтези в исполнении Энн Хэтуэй, Хелены Бонэм Картер и Джонни Деппа.

Страна
США
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Алиса в стране чудес»