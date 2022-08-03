Алиса в стране чудес (фильм, 2010) смотреть онлайн

Что общего у ворона и письменного стола? Волшебно-реалистичная сказка Льюиса Кэрролла в интерпретации любителя безумств Тима Бертона.



Девятнадцатилетняя Алиса Кингсли живет в Викторианскую эпоху; она вот-вот должна выйти замуж, но, бунтарка по натуре, девушка сбегает с собственной помолвки вслед за таинственным белым кроликом. Упав в огромную нору, Алиса попадает в другой мир. В Подземной стране можно выпить чудесное снадобье и стать размером с наперсток, встретить воинственную говорящую мышь, курящую гусеницу и выпить чая в компании безумного шляпника. Однако, познакомившись с двумя королевами, Алиса узнает, что ее падение в нору кролика не случайно...



Почему девушке пришлось вернуться в Страну чудес спустя 13 лет и какое пророчество ей предстоит исполнить? Магически притягательное фэнтези в исполнении Энн Хэтуэй, Хелены Бонэм Картер и Джонни Деппа.

