Али, рули! (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Нерешительный парень по имени Стю мечтает открыть свой бизнес, а пока ходит в нелюбимый офис и подрабатывает водителем Uber. Однажды к нему в такси садится коп после операции на глаза, которому нужен зоркий помощник в погоне за опасным преступником. Мягкотелый Стю не может отказать.



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