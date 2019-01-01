Али, рули!
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Али, рули!

Али, рули! (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.72019, Stuber
Боевики, Криминал89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Нерешительный парень по имени Стю мечтает открыть свой бизнес, а пока ходит в нелюбимый офис и подрабатывает водителем Uber. Однажды к нему в такси садится коп после операции на глаза, которому нужен зоркий помощник в погоне за опасным преступником. Мягкотелый Стю не может отказать.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Али, рули!»

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