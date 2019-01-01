Али, рули! (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.72019, Stuber
Боевики, Криминал89 мин18+
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Сюжет
Нерешительный парень по имени Стю мечтает открыть свой бизнес, а пока ходит в нелюбимый офис и подрабатывает водителем Uber. Однажды к нему в такси садится коп после операции на глаза, которому нужен зоркий помощник в погоне за опасным преступником. Мягкотелый Стю не может отказать.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- МДРежиссёр
Майкл
Даус
- КНАкт�ёр
Кумэйл
Нанджиани
- Актёр
Дэйв
Батиста
- Актриса
Мира
Сорвино
- НМАктриса
Натали
Моралес
- Актёр
Ико
Увайс
- Актриса
Бетти
Гилпин
- Актриса
Карен
Гиллан
- ДТАктёр
Джимми
Татро
- Актёр
Стив
Хоуи
- РМАктёр
Рене
Моран
- Продюсер
Джон
Фрэнсис Дейли
- ДМПродюсер
Джонатан
М. Голдштейн
- ДСПродюсер
Джереми
Сэмюэлс
- НТПродюсер
Николас
Томас
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ЛЛХудожница
Ли
Леверетт
- КФХудожница
Карен
Фрик
- ДШМонтажёр
Джонатан
Шварц
- БШОператор
Бобби
Шор
- ДТКомпозитор
Джозеф
Трапанезе