Альфа и Омега: Клыкастая братва
Актёры и съёмочная группа фильма «Альфа и Омега: Клыкастая братва»

Актёры и съёмочная группа фильма «Альфа и Омега: Клыкастая братва»

Актёры

Джастин Лонг

Justin Long
АктёрHumphrey
Хайден Панеттьери

Hayden Panettiere
АктрисаKate
Деннис Хоппер

Dennis Hopper
АктёрTony
Дэнни Гловер

Danny Glover
АктёрWinston
Ларри Миллер

Larry Miller
АктёрMarcel
Эрик Прайс

Eric Price
АктёрPaddy / Mooch
Викки Льюис

Vicki Lewis
АктрисаEve
Кристина Риччи

Christina Ricci
АктрисаLilly
Крис Кармак

Chris Carmack
АктёрGarth
Брайан Донован

Brian Donovan
АктёрSalty

Сценаристы

Стив Мур

Steve Moore
Сценарист

Продюсеры

Кен Кацумото

Ken Katsumoto
Продюсер
Стив Мур

Steve Moore
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Лазарев

Актёр дубляжа
Валерия Кудрявцева

Актриса дубляжа
Игорь Старосельцев

Актёр дубляжа
Василий Бочкарев

Актёр дубляжа
Александр Клюквин

Актёр дубляжа

Художники

Дональд Таунз

Donald Towns
Художник

Монтажёры

Скотт Андерсон

Scott Anderson
Монтажёр

Композиторы

Крис П. Бэйкон

Chris P. Bacon
Композитор