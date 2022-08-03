Wink
Альфа и Омега: Клыкастая братва

Альфа и Омега: Клыкастая братва (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Alpha and Omega
Мультфильм84 мин6+

О фильме

Омега — волк, далeкий от высших кругов. Он мечтает познакомиться с самой популярной волчицей в стае — Альфой. И вот судьба подбрасывает ему неплохой шанс — работники заповедника отправляют их в Айдахо. Волку и волчице придeтся сплотиться, для того, чтобы вернуться на свою родину.

Страна
Индия, Канада, США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Альфа и Омега: Клыкастая братва»