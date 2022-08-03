Альфа и Омега: Клыкастая братва (фильм, 2010) смотреть онлайн

Омега — волк, далeкий от высших кругов. Он мечтает познакомиться с самой популярной волчицей в стае — Альфой. И вот судьба подбрасывает ему неплохой шанс — работники заповедника отправляют их в Айдахо. Волку и волчице придeтся сплотиться, для того, чтобы вернуться на свою родину.



